Süd Tower-Streit beigelegt: Gemeinde Vösendorf zahlt 18 Millionen Euro

Ausschlaggebend für die Einigung war, dass die Marktgemeinde den Prozess um das geplante 160 Meter Bürohochhaus bisher in allen Instanzen verloren hatte. "Würde man das Verfahren weiterlaufen lassen, so könnte der Schadenersatzanspruch von 22,2 Millionen Euro aufgrund der Zinsen am Ende bei rund 40 Millionen liegen", erklärt Bürgermeisterin Andrea Stipkovits ( SPÖ). Das wäre laut Stipkovits ein Horrorszenario für die Gemeinde. In Verhandlungen mit den Projektbetreibern habe die Ortschefin durch den Vergleich das Schlittern der Gemeinde in die Insolvenz verhindern können.