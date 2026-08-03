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Niederösterreich

Polizeidrohne spürt vermissten Wanderer im Wienerwald auf

Ein 47-jähriger Wiener kehrte nach einer Wanderung in Breitenfurt nicht nach Hause zurück. Eine Suchaktion führte rasch zum Erfolg.
Johannes Weichhart
03.08.2026, 14:24

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Drohne am Flughafen

Eine Suchaktion nach einem vermissten Wanderer ist in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) erfolgreich verlaufen. Ein 47-jähriger Wiener, der nach einer Wanderung im Wienerwald nicht nach Hause zurückgekehrt war, konnte mithilfe einer Polizeidrohne aufgespürt werden.

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Die Schwester des Mannes hatte gegen 22.10 Uhr Alarm geschlagen, nachdem ihr Bruder telefonisch nicht erreichbar gewesen war und sie eine Notlage befürchtete. Daraufhin starteten Beamte der Polizeiinspektionen Breitenfurt und Perchtoldsdorf gemeinsam mit Drohnenoperatoren der Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Suchaktion. Auch die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes wurde alarmiert.

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Bereits rund eine Stunde später entdeckte eine Polizeidrohne den 47-Jährigen im Bereich des Sportplatzes in Breitenfurt. Der Mann wurde mit gesundheitlichen Problemen aufgefunden. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte ihn der Rettungsdienst in das Landesklinikum Mödling.

Mödling
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