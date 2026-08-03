Polizeidrohne spürt vermissten Wanderer im Wienerwald auf

Eine Suchaktion nach einem vermissten Wanderer ist in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) erfolgreich verlaufen. Ein 47-jähriger Wiener, der nach einer Wanderung im Wienerwald nicht nach Hause zurückgekehrt war, konnte mithilfe einer Polizeidrohne aufgespürt werden.

Die Schwester des Mannes hatte gegen 22.10 Uhr Alarm geschlagen, nachdem ihr Bruder telefonisch nicht erreichbar gewesen war und sie eine Notlage befürchtete. Daraufhin starteten Beamte der Polizeiinspektionen Breitenfurt und Perchtoldsdorf gemeinsam mit Drohnenoperatoren der Landespolizeidirektion Niederösterreich eine Suchaktion. Auch die Suchhundestaffel des Roten Kreuzes wurde alarmiert.