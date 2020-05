Sturz in eisigen Bach nach Feier

Der Mann kommt in seinem Übermut nicht weit. Denn unmittelbar neben der Tankstelle fließt der Schanzbach vorbei – und in diesen stürzt der Mann. Drei Meter tief fällt er über die steile und rutschige Böschung sowie eine steinerne Ufermauer in das eiskalte Wasser. Dort bleibt er mit Schmerzen liegen.

Dabei hat der Mann noch Glück. Denn erstens führt der Schanzbach derzeit wenig Wasser und zweitens sind seine beiden Freunde sofort zur Stelle. Doch es gelingt ihnen auch mit vereinten Kräften nicht, den Verletzten aus dem Bachbett zu ziehen. Aber sie alarmieren Rettung und Feuerwehr.

Die trifft bald darauf ein. Einer der Freunde hält den Kopf des Verunglückten über Wasser. „Er wäre sonst wohl trotz des geringen Wasserstands ertrunken. Ohne Hilfe wäre er nie raufgekommen“, meint ein Helfer.

Die Feuerwehrleute aus Kottingbrunn und Leobersdorf schaffen den Mann über die Böschung hinauf. Mit einer blutenden Kopfwunde und stark unterkühlt kommt er ins Spital.