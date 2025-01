Sturm: Knapp 200 Einsätze in Wien und Niederösterreich

Sturm hat in der Nacht auf Freitag für etwa 120 Feuerwehreinsätze in Niederösterreich gesorgt. Ein Schwerpunkt sei im Wiener Umland gelegen, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando in der Früh auf Anfrage mit. Helfer seien aber auch im Weinviertel, in Waidhofen an der Ybbs im Mostviertel oder in Schrems im Waldviertler Bezirk Gmünd ausgerückt.