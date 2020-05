Stupa-Nachwehen: Gegner steht wegen Verhetzung vor Gericht

Der Beschuldigte steht im KURIER-Gespräch zu seiner Handlung: „Ich habe nur das Flugblatt gesehen und zugestimmt. Soviel ich über den Buddhismus tibetischer Ausprägung weiß, stimmt alles in dem Flugblatt. Verfasser war ein junger Student, aber es bringt nichts, wenn der auch noch hineingezogen wird. Aus heutiger Sicht würde ich das selber noch viel schärfer verfassen und die Praktiken und Rituale, die auch heute noch durchgeführt werden, durch Zitate belegen. Aus meiner Sicht wird in dem Flugblatt der tibetische Buddhismus so dargestellt, wie er ist. Wenn das jemand mit dem Christentum macht, ist das für mich in Ordnung.“

Stupa-Initiatorin Elisabeth Lindmayer ist darüber entsetzt: „Ich bin froh, dass die Justiz sich dieser Ungeheuerlichkeit annimmt.“