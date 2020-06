Stützenhofen: "Ich war die Geliebte des Pfarrers"

Zwischenzeitlich gab es rund um den Fall Stützenhofen auch Aufregung um ein Gespräch mit Schönborn, das Swierzek mitgeschnitten haben soll. In diesem soll der Pfarrer von Kardinal Schönborn aufgefordert worden sein, den homosexuellen Stangl von der Liste zur Pfarrgemeinderatswahl "verschwinden zu lassen". Entgegen verschiedener Medienberichte erklärte Pfarrgemeinderat Gerhard Wolfram dem KURIER, dass er den Gesprächsmitschnitt nie gehört hätte. Wolfram hatte in der Messe am Palmsonntag eine entsprechende Erklärung vorgelesen.

Nach diesem "Eklat", so Wahlleiter Franz Schuster, hatten er und Pfarrgemeinderat Daniel Hugl jeweils einen Brief an Schönborn verfasst. Hugl spricht darin von einer "polnischen Demokratur", die in Stützenhofen herrsche. Deren Motto sei "Hände falten, Goschen halten".