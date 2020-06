Stützenhofen: "Der Pfarrer ist auch nur ein Mann"

"Zuerst redet er groß", sagt einer, der seinen Namen jetzt nicht mehr in der Zeitung lesen will. "Aber selber hat er eh an Dreck am Stecken, der Herr Pfarrer." "Der Herr Pfarrer muss jetzt vor seiner eigenen Haustüre kehren", sagt eine andere.

In Stützenhofen hat die "Beichte" der angeblichen ehemaligen Geliebten von Pfarrer Gerhard Swierzek längst die Runde gemacht. "Ich hab’s in der Zeitung gesehen und bin gleich damit zu meiner Freundin rauf", sagt eine Stützenhofenerin, die zwar auch schon öfter in den Medien ihre Meinung kundgetan hat. Jetzt ist aber auch ihr die Aufregung ein bisschen zu viel geworden. Ihren Namen will sie nicht mehr in der Zeitung lesen, ihr Foto nicht sehen. "Der Herr Pfarrer ist ja auch nur ein Mann. Aber wenn er vorher den Mund aufreißt, muss er jetzt mit den Konsequenzen leben. Der hat sich jetzt sein Grab selbst geschaufelt."