Studentinnenmörder steht wegen Missbrauchs vor Gericht

K. hatte laut seinen Angaben am 27. März 2018 Cannabis geraucht und gemeinsam mit dem Freund in seiner Zelle ferngeschaut. „Wir haben miteinander was gehabt“, danach habe man „gechillt“. Der andere habe nicht geschlafen, betonte der 31-Jährige. Der Hauptzeuge manipuliere das angebliche Opfer und rede diesem den Missbrauch ein. „Ich komme mir selber vor wie im falschen Film“, die Vorwürfe „stimmen absolut nicht“, sagte der Beschuldigte. K. vermutete eine Intrige gegen ihn - es sei „nicht das erste Mal“, dass Mitinsassen versuchen würden, sein Leben zu zerstören.

Laut einem Gutachten ist der Angeklagte zurechnungsfähig. Im Falle eines Schuldspruchs droht ihm eine Freiheitsstrafe von fünf bis zu 15 Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat zudem eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher nach Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch (StGB) beantragt.

Philipp K. hatte seine ehemalige Freundin in der Nacht auf den 2. Juli 2010 in seiner Wohnung in Wien-Hietzing erstochen und zerstückelt. Er wurde im Mai 2011 wegen Mordes und Störung der Totenruhe einstimmig schuldig gesprochen. Der Angeklagte erhielt lebenslange Haft und wurde zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil wurde im Februar 2012 rechtskräftig. K. wurde in einer Sonderabteilung der Strafanstalt Stein untergebracht, mittlerweile wurde er in die Justizanstalt Garsten verlegt.

„Ich kämpfe hier um mein Leben“, meinte der Angeklagte in seiner Befragung am Mittwoch. „Ich weiß, ich bin ein Mörder. Was ich gemacht habe, ist das Schlimmste, was man machen kann“, sagte er. „Ich muss büßen für lange Zeit und das ist auch richtig.“ Im Mordprozess 2011 hatte er die vorsätzliche Tötung der Studentin noch geleugnet.