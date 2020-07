Studenten von morgen schnupperten Campusluft

Zum Abschluss der Forscherferien feierten die jungen Studenten übrigens ihre erste Sponsion: Armin Mahr, CEO der FH Wiener Neustadt, überreichte den Kindern eine Urkunde für die Teilnahme an den Forscherferien. „Wir müssen alles tun, um den Forschergeist und die wissenschaftliche Neugier, die jedes Kind in sich trägt, bis ins Erwachsenenalter wach zu halten“, meint Mahr.

Die FHKids Forscherferien gab es heuer zum dritten Mal, im Vorhinein wurde lange überlegt, ob das Feriencamp Corona-bedingt überhaupt stattfinden kann. Die Gruppen waren heuer zwar kleiner und räumlich voneinander getrennt, das tat dem Spaß aber nichts zur Sache.

Die Forscherferien 2021 an der FH Wiener Neustadt sind bereits in Planung. „Da will ich wieder mitmachen“, freut sich Carolina jetzt schon, „da kann ich dann ins Team Newton oder Team Curie, schließlich bin ich dann schon zehn Jahre alt“.