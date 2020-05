Studenten verlegten Gedenken an KZ-Gräuel ins Internet

Im aktuellen Gedenkjahr der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vor 75 Jahren will eine Gruppe aus Studenten und Künstlern aus vier europäischen Ländern die Gräuel im KZ-Außenlager Melk in Erinnerung rufen. Doch die geplante öffentliche Präsentation der Gruppe „Art Works“ am Wochenende ist wegen der Covid-19-Einschränkungen nicht möglich. Also wird das Ganze morgen, Samstag, um 17 Uhr als Inter-Performance stattfinden.

Noch im letzten Kriegsjahr installierten die Nazis das KZ-Lager Melk am Gelände der Birago-Kaserne. Bis Kriegsende kamen dort 4884 Menschen bei der Zwangsarbeit ums Leben. Im Melk Memorial beim noch vorhandenen KZ-Krematorium sind alle Namen der Opfer an einer Wand aufgelistet.