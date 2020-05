"Stromschlag" für ÖBB-Mieter

Die ÖBB stimmten nun dieser Variante zu, lehnte jedoch die erbetene Ratenzahlung ab. Stattdessen wurde am Dienstag per eMail gedroht, der Trafik den Strom abzudrehen. ÖBB-Sprecher Christopher Seif dazu: „Die Vorgehensweise entspricht jener, die auch bei anderen Energieversorgern Usus ist.“ Trotz der unmissverständlichen eMail meint Seif, dass in dieser Angelegenheit „keinerlei Druck ausgeübt wurde“. Trimmel sieht das etwas anders und hofft so kurz vor Weihnachten doch noch auf ein Happy-End.