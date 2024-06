Drama um Störche in NÖ: Warum drei Küken aus dem Nest geholt wurden

Der Tierrettung in der Region Amstetten wurde aus Euratsfeld (Bezirk Amstetten) ein schwer verletzt aufgefundener Storch gemeldet.

Sie wurden zum Aufpäppeln in die Greifvogelstation Haringsee gebracht.

Letztendlich musste das Tier vom Tierarzt eingeschläfert werden . Weil das alleine übrig gebliebene Elterntier die fünf Küken im Horst in Euratsfeld nicht alleine versorgen kann, musste am Donnerstag die Feuerwehr drei Jungvögel aus dem Nest holen.

Fünflinge in ihrem Nest

Bis sich am Mittwoch eines der Elterntiere - man weiß nicht, ob es sich um die Mutter oder den Vater handelte - schwer verletzte. In Rücksprache mit Experten musste der Vogel von seinen Leiden erlöst werden.

Seit 2020 brütet das Storchenpaar auf dem Turm der Tischlerei Schneider in Euratsfeld. Mit gleich fünf Jungen fiel der Kindersegen heuer besonders reichlich aus.

Auch wenn Storcheneltern zu zweit für Fünflinge sorgen, ist es selten, dass alle überleben. Es war sofort klar, dass da Solo-Elterntier die hungrigen Jungvögel nicht alleine versorgen kann. Deshalb rückten am Donnerstag die Feuerwehr und auch Hans Frey, der Gründer und Betreiber der Greifvogelstation Haringsee an, um drei der Jungvögel aus dem Nest zu holen und sie in der Vogelrettungsstation aufzuziehen.