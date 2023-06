Streuobstwiesen als Chance: Caritas sucht Unterstützer

„Wir unterstützen uns gegenseitig in Zeiten von Arbeitsspitzen, beim Saatgut und können auch vom jeweiligen Wissen in der praktischen Arbeit voneinander profitieren“, so Bernhard Rogner, der hauptverantwortlich für den Verein MUT das Feld betreut.

Gemüse gegen Armut Und auch die Artenvielfalt steht im Fokus. So wachsen zum Beispiel 15 verschiedene Tomatensorten, viele neue Kulturen mit unter anderem Wassermelonen oder Physalis und zahlreiche Kräuter am Feld heran.

Die geernteten Bio-Lebensmittel werden im vereinseigenen Gratis-Sozial-Greißler sowie an viele soziale Organisationen in Wien und St. Pölten an armutsgefährdete Menschen ausgegeben.