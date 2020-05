Streitereien und blanke Nerven im Gemeinderat

Finanzstadtrat Werner Krammer präsentierte einen Voranschlag mit 492.000 Euro Abgang. Verplante das Stadtparlament in den goldenen Zeiten bis zu 20 Mio. € im außerordentlichen Haushalt in Projekte, so sind es 2012 nur 2, 6 Mio. €. SPÖ und UWG warfen der Mehrheitspartei Tricks zur Schuldenbeschönigung vor. Das um 1,5 Mio. € sanierte Ärztehaus, das ausgelagerte Kraftwerk Winterwehr mit der Fünf-Millionen-Haftung und windige Swap-Deals seien nirgends zu finden, beklagten sie. WVP-Sprecher verwiesen dagegen auf den Sparkurs. Ende 2012 sollen die Schulden zu 2009 um 5,1 Mio. € auf 41 Mio.€ sinken.