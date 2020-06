Streit um Fotovoltaik aus China

Dass die billigen Strom-Paneele aus China aber gleich bei einem Händler in Aschbach gekauft worden sind, widerspreche völlig der Gemeindeordnung, behaupten ÖVP-Vizebürgermeister Dieter Funke und Grün-GR Thomas Huber. „Es ist schon eine Schande, dass wir mit der Investition nicht Jobs in der eigenen Stadt schaffen. Wenn das auch noch ohne rechtskräftige Beschlüsse passiert, ist das ein Skandal“, sagt Funke. „Wir hoffen, dass die SPÖ das Thema bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch noch auf die Tagesordnung bekommt. Eine Aufsichtsbeschwerde wird es in jedem Fall geben müssen“, erklärt Huber.

Funke macht der Gemeinde und den beim Fotovoltaik-Projekt federführenden Stadtwerken noch einen Vorwurf: „Man hat sich für die Billigvariante entschieden und dabei sehr teuer gekauft. Im Internet wird die gleiche Menge China-Module bereits um 93.000 Euro angeboten.“

Für Bürgermeisterin Puchebner sind die Vorwürfe nichtig: „Im Beschluss vom 23. Mai wird eindeutig ein Alternativ-Angebot angenommen. Unsere Juristen versichern mir, dass der Beschluss in Ordnung ist.“ Puchebner steht weiter voll hinter der Sparvariante. „Da will jemand politisches Kleingeld schlagen“, sagt sie.