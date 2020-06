Streit um Fliegen beschäftigt Anwalt und Politik

Sie würden an der Decke kleben und an der Hausmauer. Viele, sehr viele sogar – und vor allem auf weißem Untergrund. Die Rede ist von Fliegen. Inhalt eine Streits zwischen Manager Wolfgang Fischer und Landwirt Franz Gruber in Gablitz (Bezirk Wien-Umgebung).

Fischer bewohnt seit drei Jahren das Haus neben der Landwirtschaft von Franz Gruber im Zentrum von Gablitz. Und er fühlt sich belästigt – vom Geruch der Tiere und eben von den Fliegen. In einem Brief an Gruber erklärt Fischer, dass der "unerträgliche Gestank nichts mehr mit einem normalen Bauernhof" zu tun habe. Seit "geraumer Zeit" belästige Gruber seine Mitbürger. Fischer habe sich schließlich nicht umsonst um teures Geld in Gablitz niedergelassen. "Vielleicht auch deshalb, weil wir eben nicht im ruralen Raum leben wollen", heißt es in dem Brief weiter.

Als Landwirt Franz Gruber, der seinen Hof aktuell von 24 auf 60 Kühe vergrößert, diesen Brief erhielt, schaltete er prompt seinen Anwalt Günther Sulan, ebenfalls aus Gablitz und auch Anrainer, ein.