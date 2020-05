Streit um Feldwiese

Die saftig grüne Wiese sei die letzte freie, völlig unbebaute Fläche in Mauerbach (Bezirk Wien-Umgebung). Doch die „Feldwiese“, das Naherholungsgebiet der Mauerbacher, soll einem groß angelegten Sportplatz mit insgesamt drei Plätzen weichen. In der heutigen Sitzung will Bürgermeister Peter Buchner den Gemeinderat informieren, dass ein Landschaftsarchitekt mit einer neuerlichen Prüfung der Pläne beauftragt wird. Der Architekt soll klären, ob und wie die Wiese im Sinne des Naturschutzes bebaut werden kann.