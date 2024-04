Streit an Zapfsäule: 62-Jähriger mit 13 Schusswaffen zog ein Messer

Zu einem gefährlich eskalierenden Streit ist es am Donnerstag auf einer Tankstelle in Eggendorf im Bezirk Wiener Neustadt gekommen. Im Zuge der Auseinandersetzung zückte ein 62-jähriger Mann und Jäger sein Messer und bedrohte eine 27-jährige Frau. Der Mann wurde wegen schwerer Nötigung angezeigt und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.