Street-Art-Kunst: Die Endorphine aus der Spraydose

Der Name ist eine Abwandlung von Endorphine und steht stellvertretend für die Glücksgefühle, die die Betrachter der Kunst ausschütten sollen. Wie für Graffiti-Künstler durchaus üblich, bleibt die bürgerliche Identität von "Endo“ im Verborgenen.

Hinter den farbgewaltigen Kreationen, die aktuell auch in der Steet-Art-Gallery am Wiener Neustädter Schlachthof entstehen, steht der niederösterreichische Street-Art & Pop-Art-Künstler " Endo “ (instagram.com/_endo36_/).

Vom Opa inspiriert

"Die Werke meines Großvaters in Wiener Neustadt entfachten in mir schon im Kindesalter das Interesse an kreativer Entfaltung“, schildert "Endo“.

Die Faszination für Kunst und Contemporary-Art gipfelte im Aufeinandertreffen mit dem in der Szene namhaften Artist "37“. Es war eine Art Grundstein für die Arbeit mit Spraydosen und Acrylstiften. "Zuerst großflächig auf Wänden und Mauern, dann wesentlich detailreicher auf Leinwänden oder Interieur“, schildert der junge Künstler.