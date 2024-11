Strasshof wurde zur 77. Stadt Niederösterreichs erhoben

Der 26. Oktober geht in die Geschichte von Strasshof an der Nordbahn ein, denn die einstige Gemeinde darf sich nun als Stadt bezeichnen. Bei einem Fest wurde sie zur 77. Stadt von Niederösterreich erhoben.

Im Zuge der Feierlichkeiten bot man einen Rückblick in die Vergangenheit der Stadt. Bereits 2002 trat man mit der Bitte an das Land Niederösterreich heran, die Gemeinde zur Stadt zu erheben, doch die Zeit schien aus heutiger Sicht noch nicht reif genug. Deshalb leitete Altbürgermeister Herbert Farthofer eine Vielzahl an Projekten ein. Im Laufe der Zeit siedelten Betriebe an, Großmärkte entwickelten sich, Kindergärten öffneten und Verhandlungen mit den Bundesbahnen wurden durchgeführt. Die Eröffnung des Schulcampus vor zwei Jahren sieht der amtierende Bürgermeister Ludwig Deltl (SPÖ) für die Stadterhebung als besonders ausschlaggebend.