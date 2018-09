Stramme Wadl und fesche Madl – Niederösterreich trägt Tracht

Und welche Schuhe trägt Frau zum Dirndl?

Am besten natürlich ein Schuhwerk in der Farbe des Kleides. All jenen, die sich damit schwertun, empfehle ich, Schuhe in der Farbe der Haare zu wählen. Wenn Blondinen also eher zu beigen Farben und Braunhaarige zu dunkle Farben greifen, ist man damit immer bestens ausgerüstet. Flache Ballerinas und Raulederschuhe gehen natürlich auch, gerne darf es auch mal etwas höher sein. Allerdings würde ich von Stilettos abraten, die sind sehr unpassend, wenn man Tracht trägt.

Abschließend darf man auch auf das richtige Binden der Schleife nicht vergessen. Worauf muss man da achten?

Mir persönlich ist es wichtig, dass die Schleife schön waagrecht gebunden ist und nicht senkrecht wegsteht. Das ist zwar ein bisschen eine Arbeit, aber eine schöne Schleife macht die Optik erst perfekt. Beim Schleife-Binden gibt es ein paar Bräuche. In meiner Heimat binden unverheiratete Mädchen die Schleife von sich aus gesehen links, ist man verheiratet, wird sie rechts getragen. Ich habe meinen Mann heuer am 1. Jänner geheiratet – daran zu denken, dass die Schleife jetzt auf einmal rechts sitzt, ist gar nicht so einfach und auch noch ungewohnt (lacht). Aber ich finde es toll, gleich mit der Kleidung zu symbolisieren, dass man zu jemandem gehört.