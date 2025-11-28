Straftäter lauerte der Ex auf: Schüsse bei Polizeieinsatz in NÖ

Ein Polizeieinsatz ist am Donnerstag in der Stadtgemeinde Berndorf im Bezirk Baden gefährlich aus dem Ruder gelaufen. Im Zuge einer Fahndung wegen eines aggressiven Tatverdächtigen war es zu einem Kampf zwischen dem Mann und Beamten gekommen. Ein Polizist musste von seiner Dienstwaffe Gebrauch machen, er gab Schüsse ab.

Opfer verfolgt Der 36-jährige Verdächtige ist einschlägig vorbestraft und amtsbekannt. Der türkische Staatsbürger war erst am 25. September aus der Haft entlassen worden. Weil es Gewaltdrohungen gegen seine Ex-Partnerin gegeben hatte, gab es eine einstweilige Verfügung vom Gericht. Demnach darf sich der Mann dem Opfer nicht nähern. Am Donnerstag soll der Gewalttäter dagegen verstoßen haben. Er war vor dem Haus seiner Ex aufgetaucht. Angehörige hatten ihn dabei beobachtet, wie er vor dem Balkon der Wohnung auf der Lauer lag.

Verfolgungsjagd Wie Polizeisprecher Stefan Loidl gegenüber dem KURIER bestätigte, wurde die Polizei gegen 17.30 Uhr an die Adresse in Berndorf gerufen. "Es wurde zunächst das Auto des Mannes im Nahbereich entdeckt, er selbst aber nicht", erklärt Loidl. Deshalb wurde die Umgebung von der Polizei "intensiv bestreift". Gegen 20 Uhr konnten Beamte den Verdächtigen schließlich wahrnehmen und anhalten. Auf dem Weg zum Streifenwagen riss sich der 36-Jährige los und versuchte zu flüchten. Es kam zu einem Gerangel. Schüsse in die Erde Im Zuge der Verfolgungsjagd griff einer der Polizeibeamten zu seiner Dienstwaffe. "Zur Erzwingung der Festnahme" wurden Schreckschüsse ins lockere Erdreich abgegeben, bestätigt Loidl.