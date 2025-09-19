Schusswechsel mit Polizei in OÖ: War der Schütze zurechnungsfähig?

Über einen 59-Jährigen, der am 4. September in Rainbach (Bezirk Freistadt) bei einem Schusswechsel mit der Polizei schwer verletzt wurde, ist die vorläufige Unterbringung verhängt worden. Die Staatsanwaltschaft Linz will zudem ein Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit in Auftrag geben, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Ein zweiter Oberösterreicher, der auch durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe lebensgefährlich verletzt wurde, sei noch nicht vernehmungsfähig.

Der 59-Jährige, gegen den ein Waffenverbot bestand, soll mit einer Kleinkaliberpistole in Richtung seines Nachbarn sowie eines vorbeifahrenden Mopedfahrers gezielt haben. Als die Spezialeinheit Cobra den Beschuldigten daheim antraf, kam es zum Schusswechsel. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Der genaue Ablauf war noch Gegenstand von Ermittlungen. Schusswaffengebrauch wird geprüft Ein 61-Jähriger, der eine Woche später im Bezirk Rohrbach auf der Flucht von einem Polizisten angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden ist, ist nach wie vor nicht vernehmungsfähig. Der Mann, der legal eine Faustfeuerwaffe besitzt, hatte offenbar einer Bekannten angekündigt, er werde Suizid begehen. Die Exekutive stoppte ihn bei einer Großfahndung.