E-Bikerin aus Amstetten in OÖ von Lkw überrollt

Eine 59-jährige E-Bikerin aus dem Bezirk Amstetten ist am Donnerstagnachmittag in Oberösterreich von einem Lkw überrollt und schwer verletzt worden. Laut oberösterreichischer Polizei war sie kurz nach 15.30 Uhr im Bezirk Steyr-Land auf der Ramingtalstraße in Kleinraming unterwegs. In einer Engstelle blieb sie an einem Verkehrsleitbaken hängen und stürzte vor das Schwerfahrzeug.

Der von einem 51-Jährigem aus dem Bezirk Amstetten gelenkte Lastwagen überrollte sie an der rechten Hand. Mit schweren Verletzungen wurde die 51-Jährige in das Kepler Uniklinikum in Linz geflogen.