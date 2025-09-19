Home-Invasion bei 79-Jähriger in Linz: Frau drückte Opfer Tuch ins Gesicht

Eine 79-Jährige ist in der Nacht auf Freitag in ihrer Wohnung in Linz überfallen und ausgeraubt worden. Eine unbekannte Frau drückte ihr ein Stofftuch, das mit einer stechend riechenden Flüssigkeit getränkt war, ins Gesicht. Ein maskierter Komplize stahl in der Zwischenzeit Geld aus der Küche, berichtete die Polizei.

Die Täterin läutete gegen 22 Uhr. Als die Pensionistin öffnete, versetzte ihr die Unbekannte einen Stoß und presste ihr das Tuch ins Gesicht.

Opfer zu Boden gedrückt

Dann wurde das Opfer von der Frau zu Boden gedrückt. Währenddessen kam ein maskierter Mann in die Wohnung. Er ging in die Küche und stahl aus einer Lade Bargeld in unbekannter Höhe.

Danach flüchteten die beiden Täter. Eine Fahndung verlief erfolglos. Das Opfer klagte über Schmerzen im Gesicht und erlitt einen Schock.