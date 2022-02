Stopptafel übersehen: Vier Verletzte im Bezirk Gänserndorf

Vier Verletzte hat am Montagnachmittag die Kollision zweier Pkw auf einer Kreuzung in Groß Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) gefordert. Eine 63-Jährige wurde von „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Neben dem Notarzthubschrauber standen auch sechs Rettungsfahrzeuge und zwei Feuerwehren mit 26 Helfern im Einsatz.

Laut Polizei dürfte ein 72-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn am Steuer eines Autos an der Kreuzung der L3010 mit der L5 die Stopptafel übersehen haben. Eine Kollision mit dem Fahrzeug einer 36-Jährigen war die Folge. Neben den Lenker wurden auch die Mitfahrer im Wagen des Mannes - die 63-jährige Lebensgefährtin und ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn - verletzt. Drei der Opfer wurden in die Landeskliniken Mistelbach und Korneuburg gebracht.