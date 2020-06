Grundwasser steigt unaufhörlich, die Anrainer rechnen mit dem Schlimmsten

Viele Ursachen sind für den Grundwasserstau verantwortlich. „Das fängt bei Greifenstein, den Gießgängen in der Au und dem Bau der Autobahn an“, sagt Peter Spielvogl, einer der Betroffenen. Seit zwei Jahrzehnten beschäftigt sich der Pensionist mit dem permanenten Anstieg des Grundwasser-Horizontes. Besonders dramatisch hat sich die Situation stets am Zögernsee entwickelt. Aber die rund 100 Anrainer sind nicht alleine. Auch in Stockerau gibt es an die Hundert geflutete Keller. „Quer durch die Stadt gibt es Betroffene. Vor allem in Au-Nähe und rund um den Bahnhofsplatz“, sagt Bürgermeister Helmut Laab. Während aber im Stadtgebiet die hohen Pegelstände wieder im Sinken begriffen sind, steigt am Zögersdorfer Badesse das Grundwasser noch immer. „Der gesamte Grundwasser-Horizont ist höher als noch vor Jahrzehnten“, sagt Laab.