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Niederösterreich

Polizei Stockerau stoppt Drogenlenker mit Waffen im Auto

Die Polizei landete einen Treffer: Der Pkw des 25-Jährigen war nicht zum Verkehr zugelassen, Kennzeichentafeln wurden missbräuchlich verwendet.
09.07.2026, 11:59

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein ist ein 25-Jähriger am Mittwoch in Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit einem Pkw unterwegs gewesen.

Kontrolle in NÖ: Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Der junge Wiener wurde nach Angaben vom Donnerstag von der Polizei gestoppt. Die Anhaltung erwies sich in der Folge in vielfältiger Hinsicht als Treffer für die Beamten: Im nicht für den Verkehr zugelassenen Fahrzeug wurden Suchtmittel und verbotene Waffen sichergestellt, die Kennzeichentafeln waren zudem missbräuchlich verwendet worden.

Lenker stand unter Drogen

Der 25-Jährige war um 15.15 Uhr einer Kontrolle unterzogen worden. Er wies Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, eine folgende klinische Untersuchung untermauerte diese Einschätzung.

Der harte Kampf aus dem Drogensumpf: Eine Betroffene berichtet

Im Kofferraum des Pkw wurden ein Teleskopschlagstock sowie ein Messer in Scheckkartenform und damit laut Polizeiangaben verbotene Waffen entdeckt. Ebenfalls sichergestellt wurden Drogen und eine aus Wien stammende Motorradkennzeichentafel. Der 25-Jährige wurde der Staatsanwaltschaft sowie der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg angezeigt.

Korneuburg Blaulicht
Agenturen, safran  | 

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