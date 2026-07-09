Polizei Stockerau stoppt Drogenlenker mit Waffen im Auto

Unter Drogeneinfluss, aber ohne Führerschein ist ein 25-Jähriger am Mittwoch in Stockerau (Bezirk Korneuburg) mit einem Pkw unterwegs gewesen.

Der junge Wiener wurde nach Angaben vom Donnerstag von der Polizei gestoppt. Die Anhaltung erwies sich in der Folge in vielfältiger Hinsicht als Treffer für die Beamten: Im nicht für den Verkehr zugelassenen Fahrzeug wurden Suchtmittel und verbotene Waffen sichergestellt, die Kennzeichentafeln waren zudem missbräuchlich verwendet worden.

Lenker stand unter Drogen

Der 25-Jährige war um 15.15 Uhr einer Kontrolle unterzogen worden. Er wies Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf, eine folgende klinische Untersuchung untermauerte diese Einschätzung.