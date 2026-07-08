Kontrolle in NÖ: Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Scheibbs ist am Dienstagabend in St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Der Mann war ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs und stand nach Angaben der Exekutive unter dem Einfluss von Suchtmitteln.

Beamte aus St. Pölten kontrollierten den Pkw-Lenker gegen 21 Uhr auf der B215. Dabei stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen gültigen Führerschein besaß. Zudem zeigte er Anzeichen einer Suchtmittelbeeinträchtigung. Eine amtsärztliche Untersuchung verweigerte der Mann.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Der 31-Jährige wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.