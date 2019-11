Stockerau: Behinderte Frau als Diebin beschuldigt

Mit schweren Vorwürfen sah sich eine 51-Jährige konfrontiert, die 19 Jahre lang für eine Drogerie-Kette in Stockerau im Bezirk Korneuburg gearbeitet hatte. Schließlich wurde die Mitarbeiterin sogar entlassen, doch damit begann erst ihr Kampf. Denn die Niederösterreicherin ließ sich dadurch nicht entmutigen und wehrte sich erfolgreich.

30 Euro fehlten

Die Geschäftsleitung hatte der Frau vorgeworfen, die Kasse manipuliert zu haben. Dabei ging es um 30 Euro, die bei der Prüfung der Tageslosung fehlten. Das Geld wurde in Wirklichkeit aber für ein Geburtstagsgeschenk für eine Kollegin verwendet und sollte nachträglich wieder einbezahlt werden, was die damalige Filialleiterin auch ganz klar auf einem Zettel in der Kassa vermerkt hatte.

„Damit war keine Diebesabsicht gegeben und die Entlassung ungerechtfertigt, wie das Arbeits- und Sozialgericht festhielt“, berichtet AKNÖ-Präsident Markus Wieser.

Kündigungsschutz

Mit einem Behinderungsgrad von 60 Prozent unterlag sie zudem einem besonderen Kündigungsschutz, was dem Arbeitgeber auch bekannt war. Dennoch: Im Zuge einer Prüfung meldete die Regionalleiterin der Geschäftsleitung sowohl den fehlenden Geldbetrag als auch die handschriftliche Notiz. Für den Arbeitgeber offensichtlich Grund genug, die Frau nicht nur zu entlassen, sondern auch Anzeige wegen Diebstahls zu erstatten.