Ein Zeichen der Wertschätzung für die niederösterreichischen Feuerwehren wurde beim diesjährigen Florianiempfang im Stift Heiligenkreuz gesetzt. Anlässlich der Veranstaltung kamen Feuerwehrmitglieder aus allen Bezirken des Landes, Vertreter der Blaulichtorganisationen und der Politik zusammen. Gemeinsam ehrte man den Schutzpatron der Feuerwehr - den Heiligen Florian.

365 Tage im Jahr einsatzbereit Sie setzen sich 365 Tage im Jahr freiwillig für die Sicherheit der Bevölkerung ein - die Niederösterreichischen Feuerwehren leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheitsstruktur des Landes. Neben Brandbekämpfung, sind sie auch bei Unwetterschäden oder bei Katastrophenschutz im Einsatz. Diese relevante Arbeit betonte auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner in seiner Ansprache zum Florianiempfang: "Jede einzelne Ortsfeuerwehr ist wichtig und richtig – genau dieses flächendeckende Netz macht uns stark und sorgt dafür, dass den Menschen in Niederösterreich rasch geholfen werden kann." Besonders stolz können man darauf sein, dass hinter diesem leistungsstarken System ausschließlich freiwillige Mitglieder stünden, so Fahrafellner. "So wurde ein europaweit einzigartiges Feuerwehrwesen geschaffen, um das uns viele beneiden."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Matthias Fischer/NÖ LFKDO Beim Florianiempfang des NÖ Landesfeuerwehverbands: vlnr. Landesbranddirektor-Stellvertreter Martin Boyer, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesfeuerwehrkommandant LBD Dietmar Fahrafellner

Lobesworte für die Einsatzbereitschaft der niederösterreichen Feuerwehren gab es auch von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf: "Unsere Kameradinnen und Kameraden stehen alle acht Minuten im Einsatz und setzen sich aus Liebe zu unserem Land für die Menschen in unseren Gemeinden ein." Dieses Engagement verdiene nicht nur Anerkennung, sondern auch bestmögliche Unterstützung. Als Teil der Freiwilligen Feuerwehr lernen Mitglieder zudem füreinander einzustehen und gemeinsam Verantwortung für unsere Heimat zu übernehmen, so Pernkopf.

Verleihung von Auszeichnungen Im Rahmen des Florianiempfangs wurden mehrere Auszeichnungen an Persönlichkeiten, die das Feuerwehrwesen und die Sicherheit in Niederösterreich bestärken, verliehen. Mit der Florianiplakette in Bronze wurde Eduard Trimmel ausgezeichnet. Das Große Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes erhielt Nationalratspräsident Walter Rosenkranz. Mit dem Goldenen Verdienstkreuz des NÖ Landesfeuerwehrverbandes wurde der Chef des Generalstabes, General Rudolf Striedinger, geehrt.