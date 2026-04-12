Stift Heiligenkreuz: Altabt Gerhard Hardil (97) verstorben

Er war der 66. Abt des Stifts Heiligenkreuz im Bezirk Baden und ist Sonntagfrüh verstorben: Altabt Gerhard Karl Hradil ist nach kurzer Krankheit im 98. Lebensjahr verstorben.

Geboren wurde er am 28. Oktober 1928 in Wien. Nach seinem Studium in Heiligenkreuz empfing er 1952 in der Stiftskirche die Priesterweihe durch Theodor Kardinal Innitzer. 14 Jahre war er als Seelsorger tätig, bevor er 1966 Novizenmeister sowie Subprior und Juniorenmagister wurde. Pater Gerhard wurde 1977 zum Prior des Stiftes ernannt. Zu Besuch: Deutscher Bundespräsident und Mutter Teresa Höhepunkte seiner Amtszeit waren 1983 das 850-Jahr-Jubiläum des Stiftes, drei Jahre danach der Besuch von Bundespräsident Richard von Weizsäcker (Bundesrepublik Deutschland) wie auch 1988 das Kommen von Mutter Teresa aus Kalkutta.