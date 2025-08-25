Stift Heiligenkreuz freut sich über mehr als hundert Mönche

Ihre „Feierliche Profess“, also das Ablegen der Ordensgelübde, haben drei junge Mönche im Stift Heiligenkreuz (Bezirk Baden) gefeiert. Damit stellen sie sich als Zisterzienser in der Abtei „usque ad mortem“ (bis zum Tod) in den Dienst von Gott und der Gemeinschaft. In den österreichischen Klöstern werden die Professen „Pater“ genannt, entsprechend der Regel des Heiligen Benedikt.

Die drei neuen Patres sind Wilhelm Mauser (26 Jahre), Melchisedeck Langhammer (24 Jahre) und Clemens Maria Spranger (24 Jahre). Ein weiterer Kandidat, Frater Christoph Seemann (24 Jahre), hat die Profess wenige Tage später in der Heiligenkreuzer Neugründung Neuzelle in Brandenburg ablegen. Seit über fünf Jahren leben, studieren, arbeiten und beten diese jungen Patres im Stift Heiligenkreuz.