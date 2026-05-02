Versperrtes Auto: Feuerwehr befreite Kleinkind (2)

Die Feuerwehr hat am Samstag ein zweijähriges Kind aus einem versperrten Auto am Parkplatz des Einkaufszentrums in Waidhofen an der Thaya gerettet. Der Schlüssel war zunächst nicht auffindbar und auch ein erster Versuch, den Wagen mit Spezialwerkzeug von innen zu öffnen, misslang. Schließlich konnten die Einsatzkräfte aber das hintere Fenster runterkurbeln und das Mädchen befreien. Es blieb unverletzt.