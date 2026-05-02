Niederösterreich

Versperrtes Auto: Feuerwehr befreite Kleinkind (2)

Der Schlüssel war zunächst nicht auffindbar. Das Mädchen im Auto blieb bei dem Vorfall unverletzt.
02.05.2026, 15:54

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Kindersitz mit einer in Plastik verpackten Jacke auf dem Rücksitz eines Autos.

Die Feuerwehr hat am Samstag ein zweijähriges Kind aus einem versperrten Auto am Parkplatz des Einkaufszentrums in Waidhofen an der Thaya gerettet. Der Schlüssel war zunächst nicht auffindbar und auch ein erster Versuch, den Wagen mit Spezialwerkzeug von innen zu öffnen, misslang. Schließlich konnten die Einsatzkräfte aber das hintere Fenster runterkurbeln und das Mädchen befreien. Es blieb unverletzt.

Feuerwehrleute stehen an einem Einsatzfahrzeug auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum.
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Die Zweijährige saß mittags bei sommerlichen Temperaturen im Kindersitz auf der Rückbank. Als das Fahrzeug schließlich wieder offen war, fand sich der Autoschlüssel neben dem Kindersitz. Die Mutter konnte das Kleinkind rasch wieder in die Arme schließen und mit kühlem Wasser versorgen. Der Einsatz war nach 40 Minuten beendet, berichtete die Feuerwehr Waidhofen an der Thaya.

Waidhofen an der Thaya
Agenturen  | 

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