Stift Göttweig braucht Spenden fürs Dach

Hilfe erwartet sich das Stift von einer Kooperation mit der " Vienna Insurance Group" . Die entsprechende Kooperationsvereinbarung unterzeichneten kürzlich Abt Columban Luser, Günter Geyer, Vorstandsvorsitzender der Wiener Städtischen Wechselseitigen und Robert Lasshofer, Generaldirektor der Wiener Städtischen.

Eine erste Veranstaltung, die die Arbeiten unterstützen soll, ist ein Benefiz-Kabarettabend, den Fifi Pissecker bestreitet. Am 29. März um 20.30 Uhr unterhält er im Stift mit seinem aktuellen Programm "Ich kenn’ Sie! Wer sind Sie?" – Erlebnisse vom Jakobsweg. In seinem eineinhalbstündigen Programm entführt Pissecker das Publikum in eine Welt voller Geschichten und Szenen voller Humor. Er erzählt interessante und vielfach lustige Erlebnisse auf seinem 732 Kilometer weiten Fußweg von Pamplona nach Santiago de Compostela.