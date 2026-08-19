Ethanol-Brand in Korneuburg: Senior schwer verletzt

Ein 78-Jähriger ist bei einem Brand am Dienstagabend in Korneuburg verletzt worden.

Stichflamme griff über

Als der Pensionist die Feuerstelle auf seiner Terrasse mit Ethanol nachfüllen wollte, entstand eine Stichflamme, die auf den Hausbesitzer und die Sitzgarnitur übergriff. Der Senior sprang ins Pool. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ flog den Mann mit Verbrennungen zweiten Grades ins AKH Wien, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.