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Niederösterreich

Ethanol-Brand in Korneuburg: Senior schwer verletzt

Brand bei Feuerstelle auf der Terrasse - 78-Jähriger wurde ins Krankenhaus geflogen.
19.08.2026, 10:53

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Ein 78-Jähriger ist bei einem Brand am Dienstagabend in Korneuburg verletzt worden. 

Stichflamme griff über

Als der Pensionist die Feuerstelle auf seiner Terrasse mit Ethanol nachfüllen wollte, entstand eine Stichflamme, die auf den Hausbesitzer und die Sitzgarnitur übergriff. Der Senior sprang ins Pool. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ flog den Mann mit Verbrennungen zweiten Grades ins AKH Wien, teilte die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung mit.

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Nachbarn löschten den Brand mithilfe eines Feuerlöschers. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt.

Korneuburg
Agenturen  | 

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