Steuergelder: St. Pölten und Klosterneuburg werden transparent

So könne man aber nicht nur als Bürger sehen, wohin die Geldflüsse in der eigenen Gemeinde gehen, auch die Gemeinden können miteinander verglichen werden. „Sieht man sich etwa St. Pölten und Klosterneuburg an, ist es interessant: St. Pölten ist etwa doppelt so groß wie Klosterneuburg. Trotzdem kann man nicht einfach alles mal zwei rechnen“, erläutert Stadler. In Klosterneuburg beträgt das Gesamtbudget etwa 80 Millionen Euro, 3,5 Prozent davon machen die Förderungen aus. In St. Pölten sind es hingegen vier Prozent des Gesamtbudgets.