Sterne und Engel haben viel zu tun

Mama, was ist das auf meinen Pfoten, wundert sich der kleine Eisbär, nachdem er am Meer in Ölpfützen gestiegen ist. Der kleine Engel Yannick wiederum macht sich auf seiner Wolke auf den Weg, um Respekt zu verbreiten. Die Badener Autorin Irina Weingartner spricht in ihren Kinderbüchern Themen wie Umweltschutz und Ethik an und will Eltern dabei helfen, ihren Kindern die Welt zu erklären.

Die 38-jährige Irina Weingartner ist freie Autorin und Journalistin aus Amstetten und lebt seit 2007 in Baden. 2017 erschien mit „Der kleine Stern Marlou und seine Freunde“ ihr Erstlingswerk. In 17 Kurzgeschichten werden Lebensmittelverschwendung, Plastikmüll, Luftverschmutzung, artgerechte Tierhaltung und nachhaltiger Konsum kindgerecht behandeln. „Ich spreche mit meinen Geschichten große und kleine Menschen an, will sie spielerisch wachrütteln, zum Nachdenken animieren und das Bewusstsein im Umgang mit der Umwelt schärfen“, sagt Weingartner zu ihrem Ansatz.