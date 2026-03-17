50 Jahre Stellung in NÖ: Weniger Rekruten, neue Reformpläne

Mit einem Kamingespräch hat das Militärkommando Niederösterreich das 50-jährige Bestehen der Stellungsstraße in St. Pölten gefeiert. Die Einrichtung gilt als Vorzeigemodell für ganz Österreich – jährlich werden hier tausende Stellungspflichtige gemustert.

„Für rund jeden Zweiten ist die Stellung der erste echte Kontakt mit dem Bundesheer“, betonte Militärkommandant Georg Härtinger. Pro Jahr werden in St. Pölten etwa 8.000 bis 10.000 junge Menschen untersucht, seit 2023 auch Frauen – derzeit rund 50 jährlich.

Verbesserungswünsche

Eine aktuelle Umfrage zeigt ein überwiegend positives Bild: Die Mehrheit der Stellungspflichtigen ist mit Ablauf, Information und medizinischer Untersuchung zufrieden. Gleichzeitig gibt es Verbesserungswünsche, etwa bei Wartezeiten oder Aufenthaltsbereichen.

Laut Leiter der Stellungsstraße, Thomas Kranawetter, werden derzeit bis zu 240 Personen pro Woche gemustert. Neben der Tauglichkeitsprüfung leistet die Stellung auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge, etwa durch das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen.