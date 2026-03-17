St. Pölten

50 Jahre Stellung in NÖ: Weniger Rekruten, neue Reformpläne

Jährlich werden tausende junge Menschen gemustert – doch die Zahlen sinken. Das sagt der Militärkommandant zu den Reformplänen.
Johannes Weichhart
17.03.2026, 08:41

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stellungskommission in St. Pölten

Mit einem Kamingespräch hat das Militärkommando Niederösterreich das 50-jährige Bestehen der Stellungsstraße in St. Pölten gefeiert. Die Einrichtung gilt als Vorzeigemodell für ganz Österreich – jährlich werden hier tausende Stellungspflichtige gemustert.

Warum der Bundesheer-Nachrichtendienst nun alle Soldaten warnt

„Für rund jeden Zweiten ist die Stellung der erste echte Kontakt mit dem Bundesheer“, betonte Militärkommandant Georg Härtinger. Pro Jahr werden in St. Pölten etwa 8.000 bis 10.000 junge Menschen untersucht, seit 2023 auch Frauen – derzeit rund 50 jährlich.

Verbesserungswünsche

Eine aktuelle Umfrage zeigt ein überwiegend positives Bild: Die Mehrheit der Stellungspflichtigen ist mit Ablauf, Information und medizinischer Untersuchung zufrieden. Gleichzeitig gibt es Verbesserungswünsche, etwa bei Wartezeiten oder Aufenthaltsbereichen.

Laut Leiter der Stellungsstraße, Thomas Kranawetter, werden derzeit bis zu 240 Personen pro Woche gemustert. Neben der Tauglichkeitsprüfung leistet die Stellung auch einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge, etwa durch das frühzeitige Erkennen von Erkrankungen.

Militärchef beim Neujahrstreffen: "Soldaten permanent gefordert"

Ein Blick auf die Zahlen zeigt jedoch einen Rückgang: 2024 wurden rund 7.800 Personen gemustert – deutlich weniger als noch vor 20 Jahren. Gleichzeitig wird über Reformen diskutiert. Härtinger verwies auf das Modell „Österreich PLUS (8+2)“, das eine Verlängerung des Grundwehrdienstes vorsieht.

„Die technologische Entwicklung und die Stellungsstatistik der letzten Jahre unterstreicht die Notwendigkeit einer Verlängerung und von Übungen“, betonte der Brigadier.

Karl Habsburg: "Dieser Krieg hat alles verändert"

Bei dem Event ebenfalls gesichtet: Die Vizebürgermeister Michael Kögl (SPÖ) und Florian Krumböck (ÖVP), Landesrätin Eva Prischl (SPÖ), Landesrat Martin Antauer (FPÖ), Landtagsabgeordneter Christian Brenner (FPÖ) und ASBÖ-Präsident Hannes Sauer. Moderiert wurde die Veranstaltung von Wachtmeister der Miliz und LGA-Kommunikationschef Matthias Hofer

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare