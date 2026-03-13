Karl Habsburg: "Dieser Krieg hat alles verändert"

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine diskutierten Experten in der Theresianischen Militärakademie über militärische Entwicklungen, gesellschaftliche Folgen und die Auswirkungen auf Europa. Anlass war eine Veranstaltung der Reihe „Beurteilung der Lage – das aktuelle Weltgeschehen“, organisiert vom Milizverband und dem Militärkommando NÖ unter Kommandant Georg Härtinger.

Auf dem Podium saßen der ehemalige Generalstabschef Robert Brieger, der Unternehmer und Paneuropa-Präsident Karl Habsburg sowie die Journalistinnen und Ukraineexpertinnen Daniela Prugger und Lidiia Akryshora. Friedrich Schipper und Martin Zeiml moderierten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Bundesheer Das Podium war prominent besetzt.

Große Widerstandskraft Der Krieg habe die Ukraine stark belastet, erklärte Journalistin Daniela Prugger. „Nach vier Jahren Krieg ist das Land natürlich erschöpft und müde. Fast 70 Prozent der Bevölkerung glauben nicht, dass die derzeitigen Verhandlungen zu einem Frieden führen.“ Gleichzeitig gebe es eine große Widerstandskraft im Land. Militärisch sei die Situation derzeit festgefahren, analysierte Ex-Generalstabschef Brieger: „Die militärische Lage entspricht einem Patt, mit leichten Vorteilen Russlands. Die schnelle russische Offensive ist gescheitert, die ukrainische Gegenoffensive ebenso.“

Angesichts moderner Drohnenkriegsführung seien große Geländegewinne kaum möglich. „Man kann Russland nicht zu einer Kapitulation zwingen, aber man kann einen russischen Erfolg verhindern.“