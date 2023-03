Steinbacherhof: Ein Ort, wo jeder so sein kann, wie er ist

Beruhigende Wirkung

Es sei mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass allein die Anwesenheit eines Pferdes den Herzschlag eines Menschen beruhigen kann. „Der Vorteil, wenn Kinder mit sehr vielen Emotionen in sich, zu unseren Pferden kommen ist, dass die Pferde ihnen zuhören. Sie geben ihnen eine Schulter zum Ausweinen und können vor allem nichts weitererzählen“, schildert Doris Waldhäusl.

Es ist auch schon vorgekommen, dass Kinder die aufgrund eines Traumas so gut wie nichts reden, in der Anwesenheit der Pferde plötzlich zu erzählen beginnen. Nach einem langen Tag voller Therapien benötigen die Tiere eine Auszeit. „Die gönne ich ihnen natürlich. Auch die Pferde brauchen Therapien“, so Waldhäusl. Diese gibt sie ihnen: Einige brauchen einfach etwas Ruhe, andere bekommen von Waldhäusl eine Shiatsu-Behandlung.

Um auch Familien eine Therapie zu ermöglichen, die sich die Kosten nicht leisten können, wurde ein Verein gegründet, der etwa 65 Mitglieder hat. Der Hof ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen, tatkräftig unterstützt wird er etwa von „Licht ins Dunkel“.

So war auch ein inklusives Gemeinschaftswohnprojekt geplant, in dem man unterschiedliche Therapien, sinnerfüllte Arbeit, sowie die emotionale und seelische Förderung von Menschen mit Behinderung anbieten wollte. Aufgrund von fehlenden Sponsoren wurde das Projekt jedoch auf Eis gelegt. Infos zu Therapien und Spenden unter: steinbacherhof.at.