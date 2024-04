Stefano Bernardin wandert "wie zu Kaisers Zeiten"

In einer Folge der ORF-Reihe „Land der Berge“ tritt der Schauspieler, der sonst aus den Fernsehsendungen Kommissar Rex oder Schlosshotel Orth bekannt ist, mit unterschiedlichen Waldviertlern in ein Gespräch. Das sogenannte „Walk-Movie“ ist ein Werk der Regisseure Ully Aris und Wilfried Reichel.

Die Dreharbeiten dazu fanden letzten Sommer statt. „Es war am ersten Drehtag drückend heiß, und dann folgten wieder mehrere Regentage“, erzählt Bernardin. „Aber es war wirklich sehr spannend, weil es ganz anders war als das, was ich sonst mache und mit Voranschreiten der Dreharbeiten wurde ich immer mehr in den Bann der Geschichten gezogen“. Gewandert wurde zum Stift Altenburg, in Zwettl, in Weitra, im Kamptal und im Thayatal.