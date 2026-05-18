Stau und Müllgestank? Protest gegen Bauprojekt in Perchtoldsdorf

Der Streit zieht sich mittlerweile über fast vier Jahre. Anrainer laufen gegen ein Bauprojekt in der Perchtoldsdorfer Hochstraße (Bezirk Mödling) Sturm. 18 Wohnungen samt Tiefgarage für 23 Stellplätze sollen dort anstelle des aktuellen Einfamilienhauses entstehen. Widerstand gab es gegen die Pläne von Anfang an. Nun geht das Bauverfahren in die zweite Instanz - und die Perchtoldsdorfer Bürgerliste macht anlässlich dessen mit einer Demonstration gegen das Projekt mobil.

Am Samstag will Gemeinderätin Gabriele Wladyka die Gegner des Bauvorhabens vor Ort zur Protestkundgebung versammeln. Denn sie befürchtet "großflächige Bodenversiegelung, mehr Verkehr und höhere Infrastrukturkosten für die Gemeinde". Als besonders problematisch bezeichnet sie die geplante Zufahrt zum neuen Wohnhaus über einen 88 Meter langen, aber eher schmalen Weg. Denn auch ein benachbarter Anrainer verfüge dort über ein Servitut und dürfe den Weg nutzen. "Also wird es Gegenverkehr geben und einen Rückstau in die Hochstraße", meint Wladyka. "Probleme im Ernstfall" Doch damit nicht genug: Für die Ausfahrt sei "ein teilweise nur zwei Meter breiter Weg" vorgesehen, kritisiert Gemeinderat Anton Plessl (Bewegung der Generationen). Dies stehe "im Widerspruch zur niederösterreichischen Raumordnung." Und er fürchtet: "Anrainer bezweifeln, dass Baufahrzeuge zufahren können, und warnen vor erheblichen Problemen im Ernstfall, etwa für die Feuerwehr." Ein geplanter offener Müllplatz sorge ebenso für Aufregung: "Anrainer fürchten massive Belästigungen durch Geruch und Ungeziefer – ein Imageschaden für die wichtigste Heurigenstraße des Ortes."