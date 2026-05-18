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Niederösterreich

Nach tödlichem Unfall auf A2: Polizei sucht Zeugen

Ein 42-jähriger Mann starb nach einem Unfall auf der A2 bei Traiskirchen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.
18.05.2026, 14:02

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Unfall A3

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen ist in der Nacht auf Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 im Gemeindegebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Wie berichtet, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Tödlicher Unfall: Mann bei Crash auf A2 aus Auto geschleudert
unfall a2

Auf der A2 ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein tödlicher Unfall. Die Polizei sucht nach Zeugen. 

Angaben zum Unfallhergang

Die Polizei startete nun einen Zeugenaufruf: Personen, die die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel unter der Telefonnummer 059133-3314 zu melden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Blaulicht Neunkirchen Baden
kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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