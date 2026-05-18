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Nach tödlichem Unfall auf A2: Polizei sucht Zeugen
Ein 42-jähriger Mann starb nach einem Unfall auf der A2 bei Traiskirchen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.
Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Neunkirchen ist in der Nacht auf Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A2 im Gemeindegebiet von Traiskirchen (Bezirk Baden) ums Leben gekommen. Wie berichtet, er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
Angaben zum Unfallhergang
Die Polizei startete nun einen Zeugenaufruf: Personen, die die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen haben oder Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel unter der Telefonnummer 059133-3314 zu melden. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.
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