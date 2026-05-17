Tödlicher Unfall: Mann bei Crash auf A2 aus Auto geschleudert

Bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Traiskirchen im niederösterreichischen Bezirk Baden in Fahrtrichtung Graz ist in der Nacht auf Sonntag ein 42-jähriger Autolenker ums Leben gekommen.

Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf die angrenzende Böschung geraten.