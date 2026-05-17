Tödlicher Unfall: Mann bei Crash auf A2 aus Auto geschleudert
Zusammenfassung
- 42-jähriger Autofahrer bei Unfall auf der A2 bei Traiskirchen tödlich verunglückt.
- Mann wurde nach Überschlag aus dem Fahrzeug geschleudert und von nachfolgenden Autos überrollt.
- Autobahn war bis in die Morgenstunden für Bergungsarbeiten und Ermittlungen gesperrt.
Bei einem Unfall auf der Südautobahn (A2) bei Traiskirchen im niederösterreichischen Bezirk Baden in Fahrtrichtung Graz ist in der Nacht auf Sonntag ein 42-jähriger Autolenker ums Leben gekommen.
Der Mann war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn auf die angrenzende Böschung geraten.
Der Wagen dürfte sich mehrmals überschlagen haben, wobei der Fahrer aus dem Bezirk Neunkirchen aus dem Auto auf die Straße geschleudert wurde. Nachkommende Fahrzeuge überrollten ihn.
Autobahn stundenlang gesperrt
Der 42-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Sein Fahrzeug kam entgegen der Fahrtrichtung im Straßengraben zum Stillstand. Die Autobahn war bis in die Morgenstunden für die Bergungsarbeiten und Unfallerhebung für den gesamten Verkehr gesperrt worden.
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