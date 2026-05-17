NÖ: 28-Jähriger stürzte von fahrendem Auto auf Straße

Schwere Verletzungen hat sich ein 28-Jähriger am Samstagabend im niederösterreichischen Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) zugezogen, als er vom Kofferraumdeckel seines fahrenden Autos auf die Straße stürzte.

Er war mit einer weiteren Person auf dem Blech gesessen, als ein 31-Jähriger am Steuer des Wagens Gas gab. Beim Beschleunigen soll der Mann auf die Fahrbahn gestürzt sein. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum St. Pölten geflogen, berichtete die Polizei.