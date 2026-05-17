NÖ: 28-Jähriger stürzte von fahrendem Auto auf Straße
Zusammenfassung
- 28-Jähriger stürzte in Kirchberg am Wagram vom Kofferraumdeckel eines fahrenden Autos und wurde schwer verletzt.
- Der Unfall ereignete sich, als ein 31-Jähriger ohne Führerschein das Auto beschleunigte; das Opfer wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht.
- Im Auto befanden sich neben dem Fahrer und dem Opfer noch drei weitere Personen.
Schwere Verletzungen hat sich ein 28-Jähriger am Samstagabend im niederösterreichischen Kirchberg am Wagram (Bezirk Tulln) zugezogen, als er vom Kofferraumdeckel seines fahrenden Autos auf die Straße stürzte.
Er war mit einer weiteren Person auf dem Blech gesessen, als ein 31-Jähriger am Steuer des Wagens Gas gab. Beim Beschleunigen soll der Mann auf die Fahrbahn gestürzt sein. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Uniklinikum St. Pölten geflogen, berichtete die Polizei.
In der Gewerbestraße soll es zu dem folgenschweren Unfall gekommen sein.
Lenker hat keinen Führerschein
Der 31-jährige Lenker aus dem Bezirk Scheibbs hatte den Wagen des 28-Jährigen aus dem Bezirk Melk gefahren, ohne einen gültigen Führerschein zu besitzen. Mit ihm saßen laut Polizei noch drei weitere Leute im Auto.
Kommentare