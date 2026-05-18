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Niederösterreich

158 km/h statt 80: Raser wurde in NÖ der Führerschein abgenommen

Einem 59-jährigen Mann aus Kasachstan wurde der Führerschein abgenommen und sein Auto wurde beschlagnahmt, weil er durch eine 80er-Zone raste.
18.05.2026, 11:13

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Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs in der Dunkelheit.

Ein Pkw-Lenker ist am Sonntag auf der Südautobahn (A2) bei Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) mit 158 km/h in einer 80er-Zone gemessen worden.

Mit 170 durch die Stadt: Polizei auf der Jagd nach mehreren Rasern

Führerschein abgenommen, Auto beschlagnahmt

Die Polizei verfolgte den Raser und hielt ihn an. Dem Mann aus Kasachstan wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das Auto wurde vorläufig beschlagnahmt und eine Sicherheitsleistung eingehoben. 

Der 59-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit.

Mödling Kasachstan
Agenturen  | 

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