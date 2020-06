Startschuss für zwei Großprojekte der Ötscher-Landesschau

Mit gleich zwei Spatenstichen wurden gestern die Zielsprints in den Vorbereitungen für die nächstjährige Landesausstellung im Mostviertel eingeläutet. In den beiden Standorten Neubruck im Bezirk Scheibbs und Wienerbruck im Bezirk Lilienfeld gab Landeshauptmann Erwin Pröll die Startzeichen für Millionenprojekte, die bei der Landesschau "Ötscher-Reich – Die Alpen und wir" entscheidende Rollen spielen werden.

Noch nie habe eine Region um die Teilnahme an einer Landesausstellung so große Vorleistungen gebracht, lobte Pröll im Garten des historischen Töpper-Schlosses in Neubruck. Zehn Millionen werden vom Land NÖ in die Sanierung des Schlosses investiert, insgesamt 20 Mio. in die Infrastruktur der Region und sechs Mio. Euro in die Ausstellungsinfrastrukur. Neben dem kulturellen Impuls für die Region soll mit der Investition am 70.000 m² großen Neubrucker Ex-Industrieareal ab 2016 ein interkommunaler Gewerbepark für neue Jobs sorgen.

Die beiden Bürgermeisterinnen Christine Dünwald, Scheibbs, und Waltraud Stöckl, St.Anton/J. , berichteten über die Aufbruchstimmung, aber auch über die gewaltige Herausforderung. Andreas Hanger, Geschäftsführer der Neubruck Immobilien GmbH, die von 17 Gemeinden und drei Banken getragen wird, präsentierte erste Firmenprojekte. So werden der Erfinder Walter Albrecht und die Ybbsitzer Firma Seisenbacher ab 2016 in Neubruck naturschonende Wasserkraftschnecken produzieren. Weiters wird künftig ein Öko-Haus, das "Zukunftshaus Eisenstraße", im Gewerbepark hergestellt.

Besondere kulturelle Impulse werden nicht nur vom renovierten Schloss, sondern auch von der Töpperkapelle erwartet. Ein Förderverein unter der Industriellen Waltraud Welser hat sich mit Hilfe von Freiwilligen und Sponsoren um die Renovierung angenommen.

In Winterbach, Bezirk Lilienfeld, wurde gestern der 4,8Mio. € teure Bau des Naturparkzentrums gestartet. Am Eingang zum Naturpark Ötscher Tormäuer entsteht ein Servicde- und Gastrogebäude, das von einem Teich und einem Campingplatz umgeben sein wird. Wanderer sollen von hier aus gut gerüstet in die Tormäuer aufbrechen können. Auch geführte Wanderungen werden von hier aus gestartet.