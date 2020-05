Startschuss für Fahrrad-Highway mit Hoffnung auf Tourismus

Nach jahrelangen heftigen Diskussionen ging gestern in Lunz am See der Spatenstich für den Bau des über 52 Kilometer langen Ybbstalradweges bis nach Waidhofen an der Ybbs über die Bühne. Sechs Gemeinden, die sich zum Ybbstalradweg-Verband zusammen geschlossen haben,werden die Erhalter des Radler-Highways sein. Sie erhoffen eine touristische Belebung. Das Land NÖ steuert die zehn Millionen Investitionskosten bei .

Es habe einen rauen Gegenwind gegeben, verwies Verbandsobmann Martin Ploderer auf den heftigen Widerstand, den Bahnfreunde der Demontage der Ybbstalbahn und der Planung des Radprojektes entgegenstellten. Landeshauptmann Erwin Pröll und sein Vize Wolfgang Sobotka hätten den sechs Bürgermeistern immer den Rücken gestärkt. Ploderer erinnerte auch, dass am 2.November 2011 alle Ybbstal-Bürgermeister für den Radweg stimmten. Der Ortschef von Hollenstein bekam dafür in seinem Gemeinderat jedoch keine Zustimmung. Hollenstein sei aber jederzeit im Gemeindeverband willkommen, betonten Ploderer und SPÖ-Bürgermeister Helmut Schagerl aus St. Georgen/Reith. Auch der Radweg wird problemlos durch das Hollensteiner Gemeindegebiet verlaufen, erklärten beide.

Landesvize Sobotka betonte den Wert des Radwegs als Gemeinschaftsprojekt in der Region. Nur im Miteinander hätten dezentrale Regionen gute Zukunftschancen. Sobotka verwies darauf, dass das Land NÖ viel Geld in das einzigartige Projekt investiert und die Gemeinden bei der Erhaltung sicher gefordert sein werden.