Startschuss für Bewerbung

Es sei nur gerecht, wenn nach vier Ausstellungen im Norden das nächste Mal der Süden zum Zug komme, meinte auch der NÖ Abgeordnete und Yspertaler Bürgermeister Karl Moser. Gleichzeitig machte er klar, dass die Region viel Engagement in die Bewerbung investieren wolle und so viele Orte wie möglich an dem Ereignis teilhaben lassen wird. Nicht nur die Kommunen des Bezirkes Melk, sondern alle Gemeinden nördlich der Donau und südlich von Zwettl, sowie zwischen der Wachau und der oö. Landesgrenze werden zur Mitarbeit eingeladen, kündigte ARGE-Sprecher Moser an.